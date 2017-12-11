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08 декабря 2017
15:22  11 декабря 2017 0

После решения Конституционного суда о северных надбавках Комарова обратилась к югорчанам

Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , комарова в каске
Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, какую минимальную зарплату могут получать югорчанеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

С учетом северной надбавки и районного коэффициента минимальный размер оплаты труда в Югре не может быть ниже 17 тысяч 160 рублей. Об этом в понедельник, 11 декабря, заявила губернатор региона Наталья Комарова, комментируя позицию Конституционного суда РФ по соответствующему вопросу, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

«Эти принципы отражены в действующем в автономном округе трехстороннем соглашении о минимальном размере заработной платы. В этой связи, при установленном в РФ МРОТ в размере 7800 рублей, в ХМАО-Югре минимальный размер заработной платы, при районном коэффициенте 1,7 и северной надбавке 50%, составляет 17160 рублей. Таким образом, правительство Югры следует принципу обеспечения и развития системы гарантий для северян», — прокомментировала положение дел Комарова.

Ранее Конституционный суд Российской Федерации признал незаконной изменившуюся в 2016 году практику Верховного суда относительно начисления МРОТ, районных коэффициентов и северных надбавок. Заявителями выступили жители Карелии, Иркутской области и Алтайского края. Им Верховный суд отказал в перерасчете зарплаты, исходя из того, что размер выплат с прибавками может не превышать минимальный размер оплаты труда.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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