С учетом северной надбавки и районного коэффициента минимальный размер оплаты труда в Югре не может быть ниже 17 тысяч 160 рублей. Об этом в понедельник, 11 декабря, заявила губернатор региона Наталья Комарова, комментируя позицию Конституционного суда РФ по соответствующему вопросу, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.
«Эти принципы отражены в действующем в автономном округе трехстороннем соглашении о минимальном размере заработной платы. В этой связи, при установленном в РФ МРОТ в размере 7800 рублей, в ХМАО-Югре минимальный размер заработной платы, при районном коэффициенте 1,7 и северной надбавке 50%, составляет 17160 рублей. Таким образом, правительство Югры следует принципу обеспечения и развития системы гарантий для северян», — прокомментировала положение дел Комарова.
Ранее Конституционный суд Российской Федерации признал незаконной изменившуюся в 2016 году практику Верховного суда относительно начисления МРОТ, районных коэффициентов и северных надбавок. Заявителями выступили жители Карелии, Иркутской области и Алтайского края. Им Верховный суд отказал в перерасчете зарплаты, исходя из того, что размер выплат с прибавками может не превышать минимальный размер оплаты труда.