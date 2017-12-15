Сотрудники крупных компаний все чаще без ведома начальства используют корпоративное оборудование, чтобы майнить (от слова mining — добыча) криптовалюты. Для сисадмина московского аэропорта Внуково желание разбогатеть обернулось задержанием со стороны ФСБ.
Системный администратор центра управления воздушным движением в аэропорту Внуково прямо на работе собрал криптовалютную майнинговую ферму, которая спровоцировала скачки напряжения. Как передает telegram-канал Mash, руководство аэропорта вычислило виновника. За расследование взялось ФСБ.
Аналогичная ситуация произошла в компании «Транснефть». Президент компании по безопасности Владимир Рушайло заявил, что попытки майнить на корпоративном оборудовании также были успешно пресечены. «Такой майнинг мог помешать важным технологическим процессам. Хотя соблазн, конечно, велик», — цитирует Рушайло портал The Insider.
Глава проектов по информационной безопасности компании «Крок» Павел Луцик отмечает, что были случаи, когда сотрудники пытались использовать для майнинга не только офисные компьютеры, но и целые сервера государственных информационных систем. «Перегруженные системы замедляют рабочие процессы, и компании могут нести убытки», — отметил Луцик.