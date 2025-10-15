Режим работы некоторых станций метро в Москве изменят

В Москве с 16 октября по 23 декабря изменится режим работы станций метро «Павелецкая» Кольцевой линии и «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии из-за ремонта эскалаторов. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. Изменения затронут будние дни в утренние и вечерние часы пик.
«С 16 октября по 23 декабря 2025 года в связи с ремонтом эскалатора на станции „Павелецкая“ Кольцевой линии изменится режим работы», — написали в telegram-канале департамента. Иначе будет работать и станция «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии.
В ведомстве пояснили, что в утренние часы с 8:15 до 9:30 по рабочим дням вход на «Павелецкую» Кольцевой линии будет возможен только через «Павелецкую» Замоскворецкой линии и далее по пересадке. Выход при этом останется без изменений. В вечерние часы пик с понедельника по четверг с 17:45 до 19:30 и в пятницу с 16:45 до 18:45 выход пассажиров будет осуществляться через «Павелецкую» Замоскворецкой линии, а вход — как обычно.
Аналогичный график введен на «Новокузнецкой»: утром вход — через «Третьяковскую» Калужско-Рижской линии с пересадкой, вечером — выход через «Третьяковскую» Калужско-Рижской линии, вход без изменений. В департаменте отметили, что изменения связаны со своевременным ремонтом эскалаторов, который необходим для безопасных поездок москвичей и гостей города.
Ранее мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в перегоне между строящимися станциями Рублево-Архангельской линии метро «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный Бор» начались работы по укладке бетонного основания для железнодорожных путей. Мероприятия проводятся в уже проложенном двухпутном тоннеле, передает «Национальная служба новостей».
