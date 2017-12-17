04:33 17 декабря 2017 0

Австрийские власти выступят в ЕС за отмену антироссийских санкций Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Новое правительство Австрии намерено принимать в Евросоюзе активные меры для отмены антироссийских санкций.

Более того, кабинет министров планирует оказывать содействие в налаживании отношений и снятию напряженности между Западом и Россией. Об этом, как пишут «Известия», сказано в программе избранного правительства страны на 2017—2022 годы.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в феврале 2018 года Россию ждут новые «очень серьезные» санкции, которые затронут российских олигархов.