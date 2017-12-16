09:05 16 декабря 2017 0

Климкин анонсировал серьезные санкциях в отношении активов российских олигархов в 2018 году Фото: wikipedia.org/Raimond Spekking

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уже в феврале 2018 года против России будут введены новые международные санкции. По его словам, новая порция санкций будет «очень серьезной» и затронет российских олигархов.

«Вчера Европейский союз продлил санкции… В феврале будет новая и очень серьезная порция санкций, поскольку они касаются в том числе активов российских олигархов», — приводит слова министра RT.

Климкин отметил, что сейчас прорабатывается вопрос построения такого давления относительно российской стороны, уточняет информагентство Nation News. «И я считаю, что это будет очень мощный толчок для того, чтобы Россия шла путем логики реального мандата на Донбассе», — отметил Климкин.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС единогласно высказались за продление санкций в отношении России еще на полгода, напоминает «Русская планета». Украинский президент Петр Порошенко поспешил выразить благодарность Евросоюзу за это решение.