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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
09:05  16 декабря 2017 0

«Это будет очень мощный толчок!» Украина пообещала российским олигархам «серьезную» порцию санкций

Климкин Павел, климкин павел
Климкин анонсировал серьезные санкциях в отношении активов российских олигархов в 2018 годуФото: wikipedia.org/Raimond Spekking
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уже в феврале 2018 года против России будут введены новые международные санкции. По его словам, новая порция санкций будет «очень серьезной» и затронет российских олигархов.

«Вчера Европейский союз продлил санкции… В феврале будет новая и очень серьезная порция санкций, поскольку они касаются в том числе активов российских олигархов», — приводит слова министра RT.

Климкин отметил, что сейчас прорабатывается вопрос построения такого давления относительно российской стороны, уточняет информагентство Nation News. «И я считаю, что это будет очень мощный толчок для того, чтобы Россия шла путем логики реального мандата на Донбассе», — отметил Климкин.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС единогласно высказались за продление санкций в отношении России еще на полгода, напоминает «Русская планета». Украинский президент Петр Порошенко поспешил выразить благодарность Евросоюзу за это решение.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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