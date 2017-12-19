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19 декабря 2017
18 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
14:12  19 декабря 2017 0

Екатеринбургских металлургов научили составлять эффективные проекты

«ВИЗ-Сталь» в ходе учебы сотрудников повышает качество проектной работыФото: пресс-служба «ВИЗ-Стали»

На «ВИЗ-Стали» (входит в группу НЛМК) завершилась программа повышения квалификации руководителей среднего звена. Более 50 начальников отделов и производственных участков, мастеров и главных специалистов предприятия учились эффективно и качественно составлять проектные работы.

Как рассказали на предприятии, участники программы изучили корпоративные методики и стандарты проектной деятельности группы НЛМК, освоили инструменты управления содержанием, стоимостью, рисками и заинтересованными сторонами проектов. Особое внимание уделили вопросам планирования, исполнения, а также мониторингу результатов.

«Для эффективной проектной работы необходимо уметь строить верные планы, выдерживать точные сроки, подбирать правильную команду, пользоваться едиными шаблонами и стандартами», — отметил начальник проектного управления «ВИЗ-Стали» Александр Сергеев. По его словам, после того как руководители прошли тренинг, они смогут перейти на более высокий качественный уровень управления проектами, которые отметят заказчики предприятия.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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