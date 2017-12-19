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19 декабря 2017
19:44  19 декабря 2017 2

Ярмольник приехал на Урал и раскритиковал российское ТВ. «Оно стало отхожим местом»

ПМЭФ-2014. Первые полдня. Лица. Санкт-Петербург, ярмольник леонид
Ярмольник разочаровался в российском телевиденииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Актер Леонид Ярмольник рассказал, что не появляется на телеэкранах, потому что у него значительно испортилось отношение к современным передачам. Во время визита в Екатеринбург с новогодним спектаклем «И снова „С наступающим!“» Ярмольник в беседе с журналистами назвал телевидение «отхожим местом».

«Ценз того что можно, а что нельзя, упал ниже плинтуса. Сейчас показывают, кто с кем живет, кто у кого что украл… Для меня это не интересно, поэтому я иду на телевидение только в том случае, если понимаю, что принесу реальную пользу. В целом же, телевидение стало отхожим местом, в которое приходят, чтобы рылом посветить. Я так не хочу», — приводит цитату актера «Комсомольская правда».

Ярмольник также добавил, что в современном обществе изменились язык и мораль. Как пишут argumenti.ru, теперь они не соответствует убеждениям актера.

Ранее Леонид Ярмольник и Николай Фоменко раскритиковали россиян, назвав их «ограниченными» и «сумасшедшими», пишет «Федеральное агентство новостей». Тогда шоумены выступали в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

Виктор Дорофеев
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