Вручение премий в сфере физической культуры и спорта 2017 года отразится на политическом балансе в Свердловской области. Полученными регионом наградами, уверены отдельные члены правительства, министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт серьезно укрепил свои аппаратные позиции. Вручение прошло во вторник, 19 декабря, в Государственном музее спорта в Москве.
Свердловчане получили сразу три номинации национальной спортивной премии 2017 года, включая главную — «Регион России» (за вклад в развитие спорта) — в категории «Лучший субъект Российской Федерации». Награда «Эпоха в спорте» (за вклад в развитие спорта) в категории «За многие годы работы на благо развития спорта в стране» досталась легендарному тренеру клуба «Уралочка-НТМК» Николаю Карполю. Третью номинацию — «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта) — в категории «Лучший спортсмен» получил Виктор Дигнес, двукратный чемпион Сурдлимпийских летних игр 2017 года (спорт глухих, спортивное ориентирование).
В региональном кабмине уверены, что все три премии, а также участие губернатора Евгения Куйвашева в церемонии награждения могли бы гарантировать Леониду Рапопорту продолжительное сохранение в кресле. Но в администрации губернатора министром сегодня «более чем недовольны» из-за его «упрямого своенравия». Удерживать позиции региональному чиновнику до сих пор позволяло лобби в лице вице-премьера РФ Виталия Мутко. Отставка последнего, однако, стала вероятнее в связи с нестихающими допинговыми скандалами и запретом на участие россиян в зимних Олимпийских играх.
«Если бы вручение прошло осенью следующего года — то Рапопорту это пригодилось бы, стало бы крепким аргументом вне зависимости от того, уйдет Мутко или нет. Но до ЧМ-2018 его никто не выгонит точно, так что до лета все эти награды — пустой звук. А дальше придется искать и выдумывать новые аргументы [для сохранения позиций]», — пояснил «URA.RU» знакомый член свердловского кабмина.