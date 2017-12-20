{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
20 декабря 2017
19 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
13:14  20 декабря 2017 0

Министр Рапопорт гарантировал себе сохранение тремя аргументами. Но все испортил ЧМ-2018

Вручение премии могло добавить Рапопорту очков в глазах губернатора Куйвашева (справа)Фото: министерство спорта РФ

Вручение премий в сфере физической культуры и спорта 2017 года отразится на политическом балансе в Свердловской области. Полученными регионом наградами, уверены отдельные члены правительства, министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт серьезно укрепил свои аппаратные позиции. Вручение прошло во вторник, 19 декабря, в Государственном музее спорта в Москве.

Свердловчане получили сразу три номинации национальной спортивной премии 2017 года, включая главную — «Регион России» (за вклад в развитие спорта) — в категории «Лучший субъект Российской Федерации». Награда «Эпоха в спорте» (за вклад в развитие спорта) в категории «За многие годы работы на благо развития спорта в стране» досталась легендарному тренеру клуба «Уралочка-НТМК» Николаю Карполю. Третью номинацию — «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта) — в категории «Лучший спортсмен» получил Виктор Дигнес, двукратный чемпион Сурдлимпийских летних игр 2017 года (спорт глухих, спортивное ориентирование).

В региональном кабмине уверены, что все три премии, а также участие губернатора Евгения Куйвашева в церемонии награждения могли бы гарантировать Леониду Рапопорту продолжительное сохранение в кресле. Но в администрации губернатора министром сегодня «более чем недовольны» из-за его «упрямого своенравия». Удерживать позиции региональному чиновнику до сих пор позволяло лобби в лице вице-премьера РФ Виталия Мутко. Отставка последнего, однако, стала вероятнее в связи с нестихающими допинговыми скандалами и запретом на участие россиян в зимних Олимпийских играх.

«Если бы вручение прошло осенью следующего года — то Рапопорту это пригодилось бы, стало бы крепким аргументом вне зависимости от того, уйдет Мутко или нет. Но до ЧМ-2018 его никто не выгонит точно, так что до лета все эти награды — пустой звук. А дальше придется искать и выдумывать новые аргументы [для сохранения позиций]», — пояснил «URA.RU» знакомый член свердловского кабмина.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров