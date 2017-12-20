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20 декабря 2017
22:27  20 декабря 2017 0

Россияне осваивают язык эмодзи с помощью переводчика «Яндекса». ФОТО

Якушев на встрече с молодыми сторонниками. Тюмень, сердце, радость, любовь, смайлик
Некоторые значения слов неточно отображаются в виде картинокФото: Николай Бастриков © URA.RU

В сервисе «Яндекс.Переводчик» появилась новая функция. Теперь можно перевести текст в эмодзи и наоборот. Опция работает со многими языками, помимо русского.

Через систему можно будет перевести как отдельные слова, так и целые предложения или тексты, сообщает «Газета.ru». Разработчики добавляют, что при переводе набора картинок в русские слова может открыться новый смысл.

В компании подчеркивают, что значков эмодзи существует гораздо меньше, чем слов и понятий, поэтому некоторые категории передают приблизительные значения. Например, для валенок при переводе с русского переводчик предлагает сапог на каблуке, для холодца — леденец, а для кваса — бокал вина, отмечает «Экономика сегодня».

Предложения одинаковые, а эмодзи меняются, искажая заложенный в словосочетание смысл

Ранее набор собственных смайликов выпустил хоккеист из Челябинской области Евгений Малкин. Купить эмодзи от спортсмена можно за 75 рублей в AppStore.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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