В Доме народных собраний в Пекине разместили стол с инсталляцией Китайской стены

В Доме народных собраний пройдет торжественный прием мировых лидеров
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад
В Пекине завершился военный парад, приуроченный к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, и идет подготовка к торжественному прием у мировых лидеров в Доме народных собраний. Там разместили стол с инсталляцией в виде Китайской стены, сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент РФ Владимир Путин по завершении парада сфотографировался вместе с другими мировыми лидерами. После этого он направился на торжественный прием в Дом народных собраний.
