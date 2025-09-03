В Доме народных собраний в Пекине разместили стол с инсталляцией Китайской стены

В Доме народных собраний пройдет торжественный прием мировых лидеров
В Доме народных собраний пройдет торжественный прием мировых лидеров Фото:
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

В Пекине завершился военный парад, приуроченный к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, и идет подготовка к торжественному прием у мировых лидеров в Доме народных собраний. Там разместили стол с инсталляцией в виде Китайской стены, сообщили в пресс-службе Кремля. 

Президент РФ Владимир Путин по завершении парада сфотографировался вместе с другими мировыми лидерами. После этого он направился на торжественный прием в Дом народных собраний. 

