Захарова: Россия и США заинтересованы в устранении противоречий между ними

Захарова напомнила о контактах России и США на Генассамблее ООН в сентябре
Захарова напомнила о контактах России и США на Генассамблее ООН в сентябре
Восточный экономический форум — 2025

Как Москва, так и Вашингтон проявляют обоюдный интерес к урегулированию многочисленных противоречий в двусторонних отношениях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, стороны продолжают постепенно устранять накопившиеся проблемы.

«Мы занимаемся постепенным распутыванием этого клубка. Заинтересованность в устранении этих многочисленных проблем она носит взаимный характер», — заявила Захарова для РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). 

Политическая основа для возобновления стратегического диалога между Россией и США в настоящее время только формируется. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин в преддверии саммита в Анкоридже указал: вопросы, связанные с контролем над стратегическими наступательными вооружениями, будут рассматриваться на следующих этапах переговорного процесса. В связи с этим, по ее словам, соответствующая политическая база пока находится в стадии становления.

Кроме того, Мария Захарова прокомментировала возможность контактов между Россией и США на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Она заявила, что как только появится конкретная информация по этому поводу, то общественность своевременно проинформируют. Ранее дипломат сообщила, что восстановление прямых авиарейсов между Москвой и Вашингтоном могло бы стать символом постепенного восстановления двустороннего сотрудничества.

