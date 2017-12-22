В Китае посетительницу сафари-парка съел тигр. ВИДЕО

В пекинском сафари-парке тигр растерзал женщину. Ее дочь, также ставшая жертвой нападения животного и оказавшаяся в инвалидной коляске, подала на парк в суд с требованием выплатить ей 235 тысяч долларов (13,7 миллиона рублей).
Тигр атаковал молодую девушку, когда она выходила из машины. Мать китаянки тут же бросилась ей на помощь, однако не смогла справиться с диким зверем и погибла. Девушке удалось выжить, но теперь она навсегда прикована к инвалидной коляске, сообщает «Пятый канал». Местные СМИ пишут, что родственницы сами виноваты в случившемся. Китаянка покинула машину, чем категорически нарушила правила безопасности, установленные на территории сафари-парка.
Ранее в Москве на работницу цирка тоже напал полосатый хищник. Она зашла в клетку, чтобы покормить тигра, однако животное проигнорировало еду, передавал сайт «Подмосковье сегодня». В результате нападения у женщины были травмированы рука и нога.