{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 69,13
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2017
18:59  22 декабря 2017 1

В Китае посетительницу сафари-парка съел тигр. ВИДЕО

Тигр напал на китаянок в сафари-парке ПекинаФото: PxHere

В пекинском сафари-парке тигр растерзал женщину. Ее дочь, также ставшая жертвой нападения животного и оказавшаяся в инвалидной коляске, подала на парк в суд с требованием выплатить ей 235 тысяч долларов (13,7 миллиона рублей).

Тигр атаковал молодую девушку, когда она выходила из машины. Мать китаянки тут же бросилась ей на помощь, однако не смогла справиться с диким зверем и погибла. Девушке удалось выжить, но теперь она навсегда прикована к инвалидной коляске, сообщает «Пятый канал». Местные СМИ пишут, что родственницы сами виноваты в случившемся. Китаянка покинула машину, чем категорически нарушила правила безопасности, установленные на территории сафари-парка.

Ранее в Москве на работницу цирка тоже напал полосатый хищник. Она зашла в клетку, чтобы покормить тигра, однако животное проигнорировало еду, передавал сайт «Подмосковье сегодня». В результате нападения у женщины были травмированы рука и нога.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров