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24 декабря 2017
23 декабря 2017
08:38  24 декабря 2017 1

«Гонять балду по Катманду». Шнуров записал новогоднюю матерную песню. ВИДЕО

Презентация песни Сергея Шнурова для
Поклонники творчества группы уже разобрали новую песенку на цитатыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров записал новогоднюю матерную песню. Ролик появился на странице артиста в Instagram.

Короткая песенка, как и принято у Шнура, изобилует нецензурными выражениями, что, однако, не помешало поклонникам творчества группы уже разобрать ее на цитаты. Особенно порадовал их совет в новом году «гонять балду по Катманду». «Это можно использовать как новую пословицу», — пишут пользователи в комментариях к ролику.

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Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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