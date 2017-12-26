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23 декабря 2017
17:23  26 декабря 2017 0

Бизнесмен, виновный в гибели вице-спикера Заксобрания Перми, выйдет на свободу

Алексей Бусаров выйдет по УДОФото: страница Алексея Бусарова в ФБ
новость из сюжета:
Убийство пермского вице-спикера
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Пермский бизнесмен Алексей Бусаров, который насмерть сбил вице-спикера краевого Заксобрания Сергея Митрофанова, выйдет по условно-досрочному освобождению (УДО). Чердынский районный суд удовлетворил его просьбу.

Пока Бусаров отбывает наказание в Ныробской колонии-поселении. Суд назначил ему наказание в виде двух лет и 11 месяцев лишения свободы, и более двух третей от этого срока уже прошло. В пятницу, 22 декабря, Чердынский районный суд рассмотрел очередное прошение бизнесмена об УДО и удовлетворил его. «Если это решение не будет оспорено, то оно вступит в силу после новогодних праздников — 9 января», — пояснили «URA.RU» в Чердынском суде.

Громкое ДТП, унесшее жизнь вице-спикера краевого Закосбрания, произошло 27 февраля 2016 года на элитном хуторе Русское поле под Пермью. Гулявшего с собакой Сергея Митрофанова насмерть сбил автомобиль под управлением Алексея Бусарова. Спустя сутки после трагедии бизнесмен сам пришел в полицию. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Анна Белкина
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