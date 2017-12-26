Нефтяной район ХМАО ликвидирует проблему, на которую жаловались Путину

В Сургутском районе до конца 2018 года планируется ликвидировать все балки. Об этом во время итоговой пресс-конференции рассказал глава района Андрей Трубецкой.
Мэр отметил, что в администрации изначально ставили себе задачу решить проблему балков до конца 2018-го года, и, судя по темпам 2017-го, эта задача будет достигнута. «127 получат выплаты. 110 остались на следующий год. 46 семей отказались выезжать из балков по тем или иным причинам. Часть людей решили узаконить приспособленные помещения — то есть суд признает, что это жилые строения. Это уже не балки, люди делают там туалеты, ванны, кухни, приводят в соответствие. Еще до 16-ти мы просто не достучались, там никто не проживает», — прокомментировал Андрей Трубецкой.
В июне во время «прямой линии» с президентом жительница Нягани Энжи Барсукова рассказала Владимиру Путину, что живет в балке более 20 лет и никак не может дождаться своей очереди по программе расселения вагон-городка.
Президент России пообещал посодействовать в решении проблемы. По данным прокуратуры ХМАО, на 1 сентября 2017 года количество балков в Югре составляет 5,4 тысячи единиц.
Во время итоговой пресс-конференции мэр Сургутского района также отметил достижения муниципалитета в области инвестиционной привлекательности — муниципалитет признавался лучшим в ХМАО по этому показателю, лучшим в России по открытости бюджета. «Мы внедрили все лучшие практики Агентства стратегических инициатив. Чтобы не терять лидерство, решили разрабатывать свои. Хотим отойти от традиционной презентации муниципального образования и вместо этого показать лучшие свои проекты. А потом заявиться в атлас АСИ РФ, почему бы и нет. В этом вопросе мы достигли потолка и хотим предложить что-то свое», — отметил Андрей Трубецкой.