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27 декабря 2017
06:00  27 декабря 2017 9

Население России вырастет до 154 млн за счет притока мигрантов

Открытая лицензия от 09.09.2016. Пенсионеры, старики, дедушка, пенсионеры на скамейке, шахматы
Количество трудоспособных россиян неизбежно сокращаетсяФото: pixabay.com © URA.RU

Росстат подготовил демографический прогноз, предполагающий один из трех сценариев — низкий, средний и высокий. Последний предусматривает увеличение численности населения России к 2036 году до 154 миллионов человек. Отмечается, что показатели будут достигнуты не за счет естественного прироста, а благодаря притоку мигрантов.

Средний вариант не предполагает значительных колебаний. При данном сценарии к 2022 году число россиян превысит 148 миллионов человек, а затем начнется снижение — к 2036 году вновь численность населения опустится до 147 миллионов. При низком варианте прогноза с 2020 года численность населения начнет падать, дойдя до отметки в 138 миллионов к 2036-м. Все три сценария предполагают, что в ближайшие годы естественный прирост населения будет отрицательным. По данным Росстата, количество трудоспособных граждан снизится с 83 миллионов человек в 2017 году до 79 млн к 2036 году.

«Сейчас в России наблюдается старение нации. Это нужно признать. Для того чтобы трудовые рабочие места не пустовали, необходимо привлекать мигрантов. Для того чтобы они ехали к нам, нужно проработать программу их интеграции, когда они себя будут чувствовать не изгоями, а полноценными жителями страны. Мигранты: и азиаты, и украинцы, и белорусы, и граждане Закавказья — мотивированы на работу», — заявил президент фонда поддержки социальных проектов «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин в беседе с «Известиями».

По данным РАНХиГС, в 2017-м зафиксирован минимальный приток мигрантов за последние семь лет. За первое полугодие он составил 102 тысячи человек — меньший миграционный прирост населения наблюдался только в первой половине 2010-го.

Сергей Макеев
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