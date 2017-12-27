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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
19:55  27 декабря 2017 1

Челябинская «няшка-прокурор» заступилась за ребенка, на которого напали бойцовские собаки

Синдянкина Жанна Прокурор Няшка Копейск Челябинск, синдянкина жанна
Зампрокурора Копейска Жанна Синдянкина направила в суд дело о нападении собак на ребенкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зампрокурора Копейска Жанна Синдянкина направила в суд дело местного жителя, чьи бойцовские собаки напали и серьезно покусали восьмилетнего мальчика. В окончательном варианте мужчина обвиняется по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), сообщила «URA.RU» заместитель главы надзорного ведомства города-спутника Челябинска.

Жанна Синдянкина, которую по аналогии с экс-главой надзорного ведомства Крыма Натальей Поклонской называют уральской «няшкой-прокурором» за выдающуюся внешность, рассказала, что обвиняемый ненадлежащим образом содержал питбультерьера и стаффордширского терьера. Собаки этих бойцовских пород должны находиться в вольере. А они 5 октября 2016 года выскочили на улицу и набросились на восьмилетнего мальчика, возвращавшегося домой из магазина. Случайный водитель увидел это и начал сигналить. Это спугнуло животных, и те забежали обратно во двор своего частного дома.

Зампрокурора в обвинительном заключении указывает на прямую связь между бесконтрольным выгулом собак и их нападением на ребенка. У мальчика остались огромные рубцы на лице и голове. Эксперт в заключении пишет о нарушении мимики. Рубцы неизгладимые, для их устранения требуется хирургическое вмешательство. Семья ребенка также подала иск о возмещении одного млн рублей за причиненный вред здоровью.

За полгода это уже было третьим нападением собак на ребенка в Челябинской области. 22 июля в поселке Потанино пес чуть не загрыз 11-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован с травмами лица, рук и спины. 15 июня в детском саду №20 поселка Рощино в Сосновском районе спаниель покусал за лицо девочку 4,5 лет.

Кроме того, в апреле жителя Сосновского района, натравившего питбультерьера на подростка в поселке Полевом, приговорили к четырем годам колонии-поселения, а в сентябре Миасский суд постановил выплатить компенсацию в 15 тысяч рублей девочке, покусанной соседским псом.

Сергей Леонов
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