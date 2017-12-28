Генеральным директором компании «Уралсевергаз» — главного в Свердловской области поставщика летучего топлива — стал бывший начальник управления по реализации газа и замгендиректора Сергей Бельских. Это «URA.RU» подтвердили сразу несколько сотрудников компании.
«Статуса и. о. у Сергея Леонидовича нет, он генеральный директор. Но за официальными комментариями — вам либо в „Роснефть“, либо к нам через официальный запрос», — пояснили в секретариате компании.
Коллеги и чиновники нового руководителя характеризуют лаконично, но в основном положительно. «Он технарь, трудолюбивый. Знает многих глав муниципалитетов — умеет вести переговоры. Строг, но справедлив», — уточнил собеседник агентства.
На посту гендиректора Сергей Бельских сменил Анатолия Евдокимова, который занимал пост с июня 2013 года. 24 декабря ему исполнился 61 год, в то время как время выхода мужчин на пенсию в России — 60 лет. До «Уралсевергаза» Анатолий Евдокимов работал в госорганах, на предприятиях ТЭК ХМАО и ЯНАО, замгендиректора ангарской НХК ОАО «НК «Роснефть», советником руководителя Роснедр.
АО «Уралсевергаз — независимая газовая компания» — представляет на Среднем Урале ПАО «НК «Роснефть» — одну из крупнейших нефте- и газодобывающий компаний Российской Федерации. Основными акционерами «Уралсевергаза» являются ООО «РН-Коммерция» (67%) и правительство Свердловской области (30%).