{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,63
Динамика за 2 недели
Евро 68,79
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
17:17  28 декабря 2017 1

«Роснефть» назначила нового гендиректора своей ключевой структуры на Среднем Урале

Сергей Бельских коллегами характеризуется с положительной стороныФото: revda-novosti.ru

Генеральным директором компании «Уралсевергаз» — главного в Свердловской области поставщика летучего топлива — стал бывший начальник управления по реализации газа и замгендиректора Сергей Бельских. Это «URA.RU» подтвердили сразу несколько сотрудников компании.

«Статуса и. о. у Сергея Леонидовича нет, он генеральный директор. Но за официальными комментариями — вам либо в „Роснефть“, либо к нам через официальный запрос», — пояснили в секретариате компании.

Коллеги и чиновники нового руководителя характеризуют лаконично, но в основном положительно. «Он технарь, трудолюбивый. Знает многих глав муниципалитетов — умеет вести переговоры. Строг, но справедлив», — уточнил собеседник агентства.

На посту гендиректора Сергей Бельских сменил Анатолия Евдокимова, который занимал пост с июня 2013 года. 24 декабря ему исполнился 61 год, в то время как время выхода мужчин на пенсию в России — 60 лет. До «Уралсевергаза» Анатолий Евдокимов работал в госорганах, на предприятиях ТЭК ХМАО и ЯНАО, замгендиректора ангарской НХК ОАО «НК «Роснефть», советником руководителя Роснедр.

АО «Уралсевергаз — независимая газовая компания» — представляет на Среднем Урале ПАО «НК «Роснефть» — одну из крупнейших нефте- и газодобывающий компаний Российской Федерации. Основными акционерами «Уралсевергаза» являются ООО «РН-Коммерция» (67%) и правительство Свердловской области (30%).

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров