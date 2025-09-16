Под Екатеринбургом накрыли большой склад с наркотиками. Фото, видео

В Первоуральске арестовали двух сотрудников наркошопа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчин уже поместили в СИЗО
Мужчин уже поместили в СИЗО Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) полицейские накрыли большой склад с 48 кг запрещенных веществ. Его держали два местных жителя, сообщили URA.RU в пресс-службе местной полиции.

«Во время обыска гаража обнаружены вакуумные упаковки, полимерные пакеты с различными синтетическими веществами, емкости с прекурсорами. А в сотовых телефонах подозреваемых найдены записи с фотографиями тайников», — сообщили в силовом ведомстве.

Против мужчин возбудили уголовное дело. Суд уже поместил их под стражу. Следователи установили, что они действовали в интересах наркошопа. «Кураторы отправляли им крупные партии опасного зелья, а мужчины фасовали наркотики на более мелкие части для дальнейшего сбыта», — добавили в ОМВД РФ «Первоуральский».

«Этим я занимался с февраля. Понимаю, что совершал преступления. Ответственность осознаю», — рассказал полицейским один из задержанных. 

Глава ОМВД «Первоуральский» полковник Еркин Ертысбаев добавил URA.RU, что была проведена большая оперативно-розыскная работа при участии коллег из областной полиции. «Жители города, сообщайте нам о подозрительных соседях, гаражах, домиках. Такие личности часто снимают дачные участки, где складируют наркотики. Смотрите, пожалуйста, в этом направлении. Если что, сообщайте. У нас хорошее подразделении по борьбе с наркотиками», — отметил офицер.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральске (Свердловская область) полицейские накрыли большой склад с 48 кг запрещенных веществ. Его держали два местных жителя, сообщили URA.RU в пресс-службе местной полиции. «Во время обыска гаража обнаружены вакуумные упаковки, полимерные пакеты с различными синтетическими веществами, емкости с прекурсорами. А в сотовых телефонах подозреваемых найдены записи с фотографиями тайников», — сообщили в силовом ведомстве. Против мужчин возбудили уголовное дело. Суд уже поместил их под стражу. Следователи установили, что они действовали в интересах наркошопа. «Кураторы отправляли им крупные партии опасного зелья, а мужчины фасовали наркотики на более мелкие части для дальнейшего сбыта», — добавили в ОМВД РФ «Первоуральский». «Этим я занимался с февраля. Понимаю, что совершал преступления. Ответственность осознаю», — рассказал полицейским один из задержанных.  Глава ОМВД «Первоуральский» полковник Еркин Ертысбаев добавил URA.RU, что была проведена большая оперативно-розыскная работа при участии коллег из областной полиции. «Жители города, сообщайте нам о подозрительных соседях, гаражах, домиках. Такие личности часто снимают дачные участки, где складируют наркотики. Смотрите, пожалуйста, в этом направлении. Если что, сообщайте. У нас хорошее подразделении по борьбе с наркотиками», — отметил офицер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...