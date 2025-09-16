В Первоуральске (Свердловская область) полицейские накрыли большой склад с 48 кг запрещенных веществ. Его держали два местных жителя, сообщили URA.RU в пресс-службе местной полиции.
«Во время обыска гаража обнаружены вакуумные упаковки, полимерные пакеты с различными синтетическими веществами, емкости с прекурсорами. А в сотовых телефонах подозреваемых найдены записи с фотографиями тайников», — сообщили в силовом ведомстве.
Против мужчин возбудили уголовное дело. Суд уже поместил их под стражу. Следователи установили, что они действовали в интересах наркошопа. «Кураторы отправляли им крупные партии опасного зелья, а мужчины фасовали наркотики на более мелкие части для дальнейшего сбыта», — добавили в ОМВД РФ «Первоуральский».
«Этим я занимался с февраля. Понимаю, что совершал преступления. Ответственность осознаю», — рассказал полицейским один из задержанных.
Глава ОМВД «Первоуральский» полковник Еркин Ертысбаев добавил URA.RU, что была проведена большая оперативно-розыскная работа при участии коллег из областной полиции. «Жители города, сообщайте нам о подозрительных соседях, гаражах, домиках. Такие личности часто снимают дачные участки, где складируют наркотики. Смотрите, пожалуйста, в этом направлении. Если что, сообщайте. У нас хорошее подразделении по борьбе с наркотиками», — отметил офицер.
