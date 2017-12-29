{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
29 декабря 2017
08:46  29 декабря 2017 1

Свет золотых брусков и бронированный Cadillac. Кремлевский охранник рассказал о жизни советских вождей при Сталине

Памятники революции. Курган, сталин иосиф, банер
Бывший «смершевец» пережил всех, кого охранялФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший сотрудник внешней охраны Политбюро поделился воспоминаниями о жизни советской элиты. 91-летний Иван Балахонов до сих пор помнит Сталина, Берию и даже мебель в квартирах вождей СССР.

По словам ветерана, попавшего в Кремль после работы во фронтовой контрразведке СМЕРШ («Смерть шпионам»), первые лица советского государства жили весьма скромно. «Я на квартирах почти у всех вождей нёс службу, ничего там необыкновенного не было. Конечно, была качественная мебель, убранство, но никакой роскоши я не видел. Никакого серебра и золота. Питание было хорошим. Да и мы в своей столовой кушали отлично, — приводят слова Балахонова „Аргументы и Факты“. — Да вы сами можете посмотреть, в Кремле открыта квартира Ленина. Там комнатки маленькие, все забиты книгами. Кроватки узенькие, железные».

Судя по его словам, бункер Политбюро, созданный на случай ядерной войны и оснащенный выходами к секретным станциям метро, был оснащен едва ли не роскошнее, чем повседневное жилье вождей. «Это глубоко под землей, там есть ещё станции секретные метро, а бункер ещё ниже. Всё там оборудовано отлично: кабинеты, связь, комнаты отдыха», — говорит ветеран.

Из роскоши, неотъемлемой в глазах нынешнего поколения от жизни ВИПов, он может вспомнить лишь лимузин Иосифа Сталина: «Видел кадиллак вождя — чёрную бронированную машину, весом в четыре тонны. Толщина стекол там была сантиметров 20. И это было пуленепробиваемое стекло. Двигался автомобиль очень плавно, как корабль».

Еще одним ярким воспоминанием стал эпизод, когда Балахонов увидел часть золотого запаса страны, которая хранилась тогда в Кремле. «Мне приказали сопровождать туда одного из сотрудников Госбанка. Там, в полуподвале, стояли специальные ящики с золотыми слитками. Этот человек их пересмотрел, и мы вышли. Свет отражается от золотых брусков как-то необычно, они как бы „горели“ в полумраке. На всю жизнь запомнил этот свет», — рассказал старик.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров