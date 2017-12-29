08:46 29 декабря 2017 1

Бывший «смершевец» пережил всех, кого охранял Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший сотрудник внешней охраны Политбюро поделился воспоминаниями о жизни советской элиты. 91-летний Иван Балахонов до сих пор помнит Сталина, Берию и даже мебель в квартирах вождей СССР.

По словам ветерана, попавшего в Кремль после работы во фронтовой контрразведке СМЕРШ («Смерть шпионам»), первые лица советского государства жили весьма скромно. «Я на квартирах почти у всех вождей нёс службу, ничего там необыкновенного не было. Конечно, была качественная мебель, убранство, но никакой роскоши я не видел. Никакого серебра и золота. Питание было хорошим. Да и мы в своей столовой кушали отлично, — приводят слова Балахонова „Аргументы и Факты“. — Да вы сами можете посмотреть, в Кремле открыта квартира Ленина. Там комнатки маленькие, все забиты книгами. Кроватки узенькие, железные».

Судя по его словам, бункер Политбюро, созданный на случай ядерной войны и оснащенный выходами к секретным станциям метро, был оснащен едва ли не роскошнее, чем повседневное жилье вождей. «Это глубоко под землей, там есть ещё станции секретные метро, а бункер ещё ниже. Всё там оборудовано отлично: кабинеты, связь, комнаты отдыха», — говорит ветеран.

Из роскоши, неотъемлемой в глазах нынешнего поколения от жизни ВИПов, он может вспомнить лишь лимузин Иосифа Сталина: «Видел кадиллак вождя — чёрную бронированную машину, весом в четыре тонны. Толщина стекол там была сантиметров 20. И это было пуленепробиваемое стекло. Двигался автомобиль очень плавно, как корабль».

Еще одним ярким воспоминанием стал эпизод, когда Балахонов увидел часть золотого запаса страны, которая хранилась тогда в Кремле. «Мне приказали сопровождать туда одного из сотрудников Госбанка. Там, в полуподвале, стояли специальные ящики с золотыми слитками. Этот человек их пересмотрел, и мы вышли. Свет отражается от золотых брусков как-то необычно, они как бы „горели“ в полумраке. На всю жизнь запомнил этот свет», — рассказал старик.