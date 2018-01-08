Экс-министра Крыма арестовали за госизмену

Петр Михальчевский проведет под арестом месяц
В Херсоне на месяц без права залога арестован бывший министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский. Он обвиняется в государственной измене и может попасть за решетку на 15 лет.
Об этом пишет RT со ссылкой на телекал «112 Украина». Уточняется, что прокурор просил у судьи два месяца ареста для Михальчевского. Ему вменяется 115 статья УК Украины — государственная измена.
Ранее сообщалось, что СБУ установила факт пребывания экс-министра на территории Киева. В его квартире был проведен обыск, в ходе которого силовики обнаружили паспорт гражданина РФ. Документ изъяли.