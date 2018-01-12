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12 января 2018
Главные новости Москвы
14:22  12 января 2018 0

«Это страшный человек». Шурыгина отправила своего насильника в детский дом замаливать грехи

Шурыгина посчитала освобождение своего насильника несправедливымФото: Диана Шурыгина, Instagram

Скандально известная блогерша Диана Шурыгина прокомментировала досрочный выход своего насильника Сергея Семенова из тюрьмы. Она назвала его «страшным человеком» и посчитала, что за год заключения он «не исправился».

«Я считаю, это несправедливо. Год! Он отсидел всего год! Это мало. Он ничего не осознал. Он злой человек. Сидит там, как царь, говорит: „Вот я хотел стать священником, вот меня оболгали“. Я доказала, что я была права. Его осудили. И тут он выходит. Всего год!» — рассказала Шурыгина телеканалу 360. Она добавила, что для насильников не может быть мягкого наказания и ему следует пойти работать в детский дом, чтобы «приносить какую-то пользу» и «научиться общаться с людьми и быть добрее».

Сергей Семенов по УДО вышел на свободу утром 10 января. «URA.RU» напоминает, что изначально он был осужден на восемь лет колонии строгого режима, потом срок ему сократили до 3,5 года колонии общего режима, а затем и вовсе досрочно освободили из места заключения.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец подняла вопрос «детских вписок». Она заявила, что история с Шурыгиной показательна тем, как позор может превратиться в славу и источник дохода, передает «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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