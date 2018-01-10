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10 января 2018
Главные новости Москвы
12:34  10 января 2018 2

Осужденного за изнасилование Шурыгиной освободили за деньги Малахова

Сергей Семенов счастлив, что оказался на свободеФото: Сергей Семенов (freesemenov), Instagram

Сергей Семенов, который был осужден на восемь лет колонии за изнасилование Дианы Шурыгиной, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО). Оказалось, что раньше срока он покинул места лишения свободы в том числе благодаря гонорару за участие в шоу Андрея Малахова, который телеведущий направил в детский дом.

Из воспитательного учреждения для детей-сирот пришло много благодарственных писем Семенову. Они и помогли ему выйти по УДО, передают «Дни.ру». Также роль сыграло хорошее поведение осужденного — он не совершал в исправительном учреждении никаких нарушений.

Сергей Семенов вышел на свободу утром 10 января. Он был осужден на восемь лет, затем срок сократили до 3,5 года, в итоге было решено выпустить его по УДО. В течение 2017 года семья молодого человека собирала многочисленные справки и ходатайства, сообщало «URA.RU».

Роскомнадзор намерен «административно воздействовать на „Первый канал“» из-за показа пяти программ «Пусть говорят» об изнасиловании несовершеннолетней Шурыгиной, напоминает «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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