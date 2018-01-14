20:10 14 января 2018 7

Псы повалили женщину на землю, пока она держала питомца на руках Фото: Pixabay

Жительница Нижнего Тагила своим телом закрыла любимую собачку от разъяренных псов. Женщина получила серьезные травмы, но спасла питомца.

О происшествии рассказала в соцсетях ее дочь. 42-летняя тагильчанка выгуливала своего любимца — собаку породы ши-тцу по кличке Буся — в районе улицы Калинина. Там на них напали два огромных бродячих пса. «Они раздирали руки и повалили ее на землю. Мама так и продолжала держать в руках собачку. Она начала кричать и это услышали люди и отогнали собак, — пишет Екатерина Мореева. — Маму в истерике сразу забрали в травмпункт. Ей поставили кучу уколов, все раны заклеили и перевязали, у нее температура и рука ужасно болит».

Екатерина считает, что ее маму от более тяжелых увечий спасла плотная шуба. Сама Буся не пострадала. 15 января ее хозяйка намерена поехать в администрацию города и написать жалобу. «С бродячими собаками нужно что-то делать. Давайте поднимем нашу администрацию на уши. Ведь это может случиться с каждым!», — пишет дочь пострадавшей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что депутат Законодательного собрания ЯНАО Иван Вершинин вступился за бездомных собак, умирающих в муках. Парламентарий написал запрос в полицию по поводу отстрела в Новом Уренгое бродячих животных с использованием дротиков с особым лекарством, которое вызывает асфиксию и смерть.