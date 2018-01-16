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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Свердловской области
15:29  16 января 2018 1

На Урале женщину отказываются переселять из разваливающейся избы — из-за большой пенсии в 10 тысяч. ФОТО

Старый дом, по мнению чиновников, вполне подходит для жизниФото: Дмитрий Ивашевский

Жительница города Красноуральска Татьяна Караваева лишилась надежды когда-либо выбраться из разрушенного дома. Чиновники отказываются ставить 59-летнюю женщину в очередь на жилье на том основании, что она получает пенсию 10 тысяч рублей и не является малоимущей.

«От пенсии отказываться? Раз получаю пенсию, должна жить среди руин?» — недоумевает пенсионерка в разговоре с «URA.RU».

Караваева поселилась в четырехквартирном бараке на улице Приисковой, 4 в 2005 году с мужем. Позже муж скончался, соседи уехали и постепенно половина дома пришла в полную негодность — нет окон и дверей, провалилась крыша. Межкомнатная перегородка зимой полностью перемерзает, женщина обила стену коврами и так пытается удержать тепло.

«В 2016 году дом наконец признали аварийным. А 25 декабря 2017 года я сдала в администрацию все документы по списку, которые у меня просили. Буквально на следующий день пришел ответ „об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье граждан“. Устно мне объяснили, что я не являюсь малоимущей, а значит, выбраться из руин шансов у меня нет», — продолжает Татьяна Караваева.

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Жилая часть постепенно сползает к руинам Фото: Дмитрий Ивашевский

По словам пенсионерки, ее половина дома может обрушиться в любой момент, приходится ставить подпорки, регулярно чинить крышу, постоянно делать другой ремонт. Но дом продолжает сползать вбок, к разрушенной половине.

«Зимой требуется два лесовоза дров, иначе помещения вымерзают. Приходится подрабатывать штукатуром. Но в феврале мне исполнится 60 лет, скоро сил работать не будет. А потом рано или поздно меня просто придавит обломками», — подытожила пенсионерка.

Редакция «URA.RU» обратилась за комментарием в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Красноуральска, но ответ получить не удалось.

Александр Лукманов
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