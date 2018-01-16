19:50 16 января 2018 1

Потерпевшая подверглась насилию в больнице Фото: Илья Московец © URA.RU

Пришедшая в травмпункт жительница якутского села Иенгра встретила в больнице своего обидчика, который накануне ударил ее на новогодней дискотеке. Прямо в медучреждении он набросился с кулаками на женщину. Этот момент снял на видео один из очевидцев.

«Ты хоть понимаешь, что судебное дело будет? Долго тема будет идти. Если правду не скажешь, тебя в тюрьму посадят. Ты должна это понять. Потому что много свидетелей, и они докажут, что ты сама напала», — агрессивно настаивал мужчина. Нападавший — Владимир Наумов, он занимает должность заведующего Золотинской участковой больницей, сообщает телеканал 360.

На кадрах канала «Вести.ру» видно, что Наумов постоянно наносил удары кулаком по руке женщины на глазах у персонала больницы. Потом он угрожал и автору видеозаписи. Стоящая рядом врач пыталась их разнять. Кто-то из присутствующих оскорбил мужчину, после чего тот пошел в сторону людей все с тем же агрессивным видом.

«Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) проводится служебная проверка по факту применения силы в отношении пациента врачом Золотинской участковой больницы… Данный случай мы характеризуем как вопиющий. Врач, применивший силу в отношении пациента, уволен. Нами принимаются организационные выводы по соответствию занимаемой должности главным врачом ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница», — прокомментировали ситуацию в минздраве Якутии.

Данный «вопиющий случай», как стало известно, произошел еще 1 января. Запись попала к депутату районного совета Александру Силину, который опубликовал ролик в соцсетях. Конфликт начался 31 декабря в селе Иенгра на дискотеке, когда заведующий больницей Владимир Наумов нанес побои местной жительнице.