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17 января 2018
16 января 2018
01:07  17 января 2018 0

Запрещенные на Украине «ВКонтакте» и «Яндекс» признаны самыми популярными сайтами в стране

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, ВКонтакте, интернет, гаджет, приложение, социальная сеть, вк, vk, vkontakte
Украинцы активно заходят на заблокированные Петром Порошенко сайтыФото: Анна Майорова © URA.RU

Несмотря на действующий запрет таких сайтов, как «ВКонтакте» и «Яндекс» на Украине, они по-прежнему остаются популярными среди пользователей этой страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования Интернет-ассоциация Украины.

Первую пятерку списка самых популярных доменов за декабрь 2017 года, посещаемых украинцами, возглавили Google, Youtube, Facebook. Следом за ними идет «ВКонтакте» с ежемесячным охватом аудитории в 39% и «Яндекс» (38%). Также в десятке находятся такие сайты, как «Одноклассники» и Mail.ru, пишет RT.

16 мая, как напоминает Nation News, президент Украины Пётр Порошенко принял решение о расширении списка физических и юридических лиц из России, в отношении которых введены санкции.В него вошли ряд российских СМИ, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также интернет-ресурсы «Яндекс» и Mail.ru.

Сергей Демин
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