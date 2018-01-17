Запрещенные на Украине «ВКонтакте» и «Яндекс» признаны самыми популярными сайтами в стране

01:07 17 января 2018 0

Украинцы активно заходят на заблокированные Петром Порошенко сайты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несмотря на действующий запрет таких сайтов, как «ВКонтакте» и «Яндекс» на Украине, они по-прежнему остаются популярными среди пользователей этой страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования Интернет-ассоциация Украины.

Первую пятерку списка самых популярных доменов за декабрь 2017 года, посещаемых украинцами, возглавили Google, Youtube, Facebook. Следом за ними идет «ВКонтакте» с ежемесячным охватом аудитории в 39% и «Яндекс» (38%). Также в десятке находятся такие сайты, как «Одноклассники» и Mail.ru, пишет RT.

16 мая, как напоминает Nation News, президент Украины Пётр Порошенко принял решение о расширении списка физических и юридических лиц из России, в отношении которых введены санкции.В него вошли ряд российских СМИ, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также интернет-ресурсы «Яндекс» и Mail.ru.