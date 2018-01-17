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17 января 2018
Главные новости Свердловской области
20:12  17 января 2018 0

«Уральские пельмени» заработали на ностальгии больше двухсот миллионов

Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, рожков андрей
На ностальгии хорошо заработал директор команды Евгений Орлов,  уверена сторона НетиевскогоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Девятый апелляционный суд опять отложил рассмотрение иска «Фест Хэнд Медиа» о признании недействительным договора между «Идеа Фикс Медиа» и ООО «Уральские пельмени продакшн». На этот раз заседание состоится 29 января. Иск инициирован экс-директором команды Сергеем Нетиевским и еще в марте 2017 года подан от лица компании, которую он контролирует.

Сторона Нетиевского, который долгое время был генеральным продюсером «Идеа Фикс Медиа» и учредителем «Фест Хэнд Медиа», производящих шоу «Уральские пельмени», пытается доказать, что Орлов в статусе замгендиректора «Идеа Фикс Медиа» отдал записи шестидесяти старых концертов «Пельменей» с «Идеи фикс медиа » в «Уральские пельмени продакшн» всего за 861 тысячу рублей.

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Это произошло 15 апреля 2016 года, через полгода после того, как в команде начался огромный конфликт из-за денег, который привел к тому, что все посты покинул Сергей Нетиевский. А уже через 10 дней ООО «Уральские пельмени продакшн» продало эти материалы на СТС как переработки «Любимое» за сумму в 250 раз больше — за 230 миллионов рублей. Отметим, что это ООО тогда возглавлял Алексей Лютиков — он умер летом 2016 года, а Орлов занял его место.

В «Фест Хэнд Медиа», которое владеет половиной акций «Идеа Фикс Медиа», предположили, что такая сделка причинила ущерб обществу, отвечать за это должен Евгений Орлов, и обратились в суд. Арбитраж им отказал, тогда была подана апелляционная жалоба. Ее рассмотрение длится с ноября 2017 года, заседание переносили несколько раз.

Юристы со стороны Сергея Нетиевского через представителей пояснили «URA.RU», что 17 января суд предложил представить сторонам свои письменные пояснения и стороны это сделали. Теперь суду предстоит изучить дополнительные документы. В самих «Пельменях» по-прежнему придерживаются правила не комментировать судебные разбирательства вокруг команды.

Конфликт, напомним, длится с 2015 года, сопровождается многочисленными скандалами, обрастает новыми подробностями и исками. Суть его такова — команда обвиняет экс-директора Нетиевского в выводе средств. Он с этим несогласен и пытается доказать обратное. И хотя прославленные кавээнщики, а потом актеры популярного телешоу пытаются помириться, поток исков не останавливается.

Так, 16 января стало известно о том, что иск к Нетиевскому подали пять актеров шоу, включая таких именитых, как Вячеслав Мясников и Дмитрий Соколов. Они требуют с Нетиевского более 28 млн рублей. Это, по сути встречный иск, — ведь еще в начале 2017 года Нетиевский подал иск в арбитраж, где требовал с них и других актеров шоу около 70 млн рублей — они, по мнению Нетиевского, были выведены из компании под видом займов.

Юлия Литвиненко
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