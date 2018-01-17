20:18 17 января 2018 2

На кадрах видно, как школьник бегает по партам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сети появилась видеозапись, из-за которой одного из организаторов поножовщины в Перми в 11-летнем возрасте выгнали из школы. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

На кадрах видно, что школьник ведет себя в классе учебного заведения неподобающе: прыгает по партам, кидается тряпкой для доски, бегает со шваброй. Своими действиями он рискует травмировать своих одноклассников. Из-за этого мальчика на два года перевели на домашнее обучение.

Ранее стало известно, что у этого молодого человека есть проблемы с психикой. По информации «Национальной службы новостей», он пять лет занимался по программе индивидуального обучения — родители с ним просто не справлялись, затем он поступил в техникум. Однажды обвиняемый в пьяном виде затеял драку, после чего его поставили на учет. Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», психиатр объяснил кровавый инцидент в пермской школе незанятостью учеников. Он также отметил, что большой проблемой является подражание фильмам.

Напомним, утром 15 января двое подростков ворвались в пермскую школу №127 и устроили поножовщину. В результате нападения были ранены 12 учеников четвертого класса, педагог и сами нападавшие. Злоумышленников задержали, передает «Федеральное агентство новостей». Им может грозить срок заключения до семи лет.