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Главные новости Пермского края
22:33  17 января 2018 1

Минздрав сообщил о состоянии здоровья пострадавших в поножовщине в пермской школе

Интервью с Людмилой Литвиновой. Екатеринбург, операционная, операция, лечение, медицина, клиника, процедурная, больница
После инцидента пострадавших доставили в больницу, некоторых прооперировалиФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Министерство здравоохранения Пермского края сообщило о состоянии здоровья пострадавших в пермской школе №127. Двое подростков устроили там кровавую поножовщину, в которой были ранены ученики младших классов, учитель и сами нападавшие.

Восемь детей находятся в Краевой детской клинической больнице вместе с родителями, пациенты в удовлетворительном состоянии и идут на поправку. Вчера, 16 января, одного ребенка перевели на дневной стационар, сообщается на сайте регионального Минздрава.

Уже сообщалось, что еще один школьник был переведен в Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Столичные врачи одобрили тактику пермских коллег, которую они применяли по отношению к пострадавшему. На данный момент повторная операция не показана. Школьнику назначена консервативная терапия длительностью около двух недель.

Женщина-педагог находится в городской клинической больнице №4 — она в сознании, состояние с существенной положительной динамикой. Подростки-зачинщики нападения переведены в отделение сосудистой хирургии в стабильном состоянии.

Известно также, что сегодня, 17 января, больницы посетил главный специалист — психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе. Он провел беседы с родителями и пациентами и обсудил с пермскими коллегами дальнейшую тактику работы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что учительница, пострадавшая в школьной резне, получила 17 ножевых ранений, защищая школьников. Коллеги назвали ее поступок геройским — во время конфликта подростков женщина приняла весь удар на себя. Когда педагог пришла в себя после двух операций, то в первую очередь спросила: «Как дети?»

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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