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17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Пермского края
13:53  17 января 2018 2

«Она поступила как настоящая мать». Пермская учительница получила 17 ножевых ранений, защищая школьников

Омбудсмен рассказал о состоянии Натальи ШагулинойФОТО: telegram-канал Mash
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Наталья Шагулина, учитель пермской школы, где произошла кровавая поножовщина, получила 17 ножевых ранений. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

«Учитель 4 Б класса Шагулина Наталия Васильевна — герой! Она получила 17 ножевых ранений, спасая детей. Сегодня, придя в себя, она спросила: „Как дети?“ Ее состояние остается очень тяжелым. Пожелаем все вместе ей выздоровления!» — написал омбудсмен на своей странице в Facebook.

Пользователей восхитил поступок преподавателя, бесстрашно защищавшего детей: «Она поступила как настоящая мать! Даже я не знаю, что бы делал в такой ситуации, а она смогла предотвратить самое страшное!!! 100 лет жизни ей за это… Ну, слава Богу, жива!.. Она настоящий герой нашего времени!» — пишут в Сети. Поклонники педагога пожелали Шагулиной скорейшего выздоровления. Ранее геройским поступок учительницы назвали ее коллеги. «Приняла удар на себя», — отметили они.

Напомним, 15 января, выпускник школы №127 и один из ее старшеклассников напали на учеников 4 Б класса и их классного руководителя. Ранения получили 15 человек, в том числе и сами подозреваемые. Защищавшая своих учеников преподавательница была доставлена в больнгцу и дважды прооперирована. Сейчас ее состояние стабилизировалось.

Рита Теркина
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