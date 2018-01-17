Наталья Шагулина, учитель пермской школы, где произошла кровавая поножовщина, получила 17 ножевых ранений. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.
«Учитель 4 Б класса Шагулина Наталия Васильевна — герой! Она получила 17 ножевых ранений, спасая детей. Сегодня, придя в себя, она спросила: „Как дети?“ Ее состояние остается очень тяжелым. Пожелаем все вместе ей выздоровления!» — написал омбудсмен на своей странице в Facebook.
Пользователей восхитил поступок преподавателя, бесстрашно защищавшего детей: «Она поступила как настоящая мать! Даже я не знаю, что бы делал в такой ситуации, а она смогла предотвратить самое страшное!!! 100 лет жизни ей за это… Ну, слава Богу, жива!.. Она настоящий герой нашего времени!» — пишут в Сети. Поклонники педагога пожелали Шагулиной скорейшего выздоровления. Ранее геройским поступок учительницы назвали ее коллеги. «Приняла удар на себя», — отметили они.
Напомним, 15 января, выпускник школы №127 и один из ее старшеклассников напали на учеников 4 Б класса и их классного руководителя. Ранения получили 15 человек, в том числе и сами подозреваемые. Защищавшая своих учеников преподавательница была доставлена в больнгцу и дважды прооперирована. Сейчас ее состояние стабилизировалось.