Пострадавшего в пермской школе ребенка отправят на обследование в Москву

17:28 16 января 2018 0

Школьнику требуется помощь лучших врачей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Один из учащихся четвертого класса, пострадавший в пермской школе №127, поедет на обследование в столицу. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья.

Во вторник, 16 января, в краевой детской больнице посредством ведеоконференцсвязи прошел консилиум со специалистами московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Врачи консультировались на тему дальнейшего лечения ребенка, получившего резаную травму глаза в результате нападения в школе №127. Принято решение направить пациента на обследование в НИИ.

Сейчас в краевой детской больнице проходят лечение еще восемь пострадавших в состоянии средней тяжести. Учительница, получившая самые тяжелые ранения, после операции находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Врачи говорят о положительной динамике. Подростки, устроившие поножовщину, находятся в городской больнице №4 в состоянии средней тяжести. Оба в сознании.

Накануне двое подростков устроили поножовщину в пермской школе. Пострадали 15 человек: сами нападавшие, учащиеся четвертого класса и их педагог. Из-за произошедшего Пермь уже посетила Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ. Сейчас в столице Прикамья находится министр образования РФ Ольга Васильева.

Уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц расследует Главное следственное управление Следственного комитета РФ.