Депутат Госдумы, экс-мэр Перми Игорь Сапко считает, что Facebook работает через алгоритмы. Чтобы убедиться в этом, он предложил своим подписчикам вместе провести эксперимент.
Сапко отметил, что на своей странице в соцсети в ленте новостей он постоянно видит одних и тех же друзей. «Давайте сделаем простой тест с вашей помощью. Если вы видите меня, пожалуйста, сделайте мне комментарий, просто „привет“, простое сообщение или ваш любимый смайлик! Чем больше у вас взаимодействия с людьми, тем больше друзей появляется в вашей ленте новостей. В противном случае Facebook показывает вам только тех, с кем вы общались последние несколько дней», — пишет парламентарий на своей странице в Facebook.
Сапко утверждает, что Facebook помещает пользователей, которые редко посещают соцсеть, в вакуум и лишает взаимодействия с подписчиками. «Обновите и вы свою ленту!» — призывает депутат.
Отметим, что у Игоря Сапко в подписчиках около двух тысяч друзей. Если на его просьбу откликнутся хотя бы половина, то депутат сможет вычислить, как на самом деле идет отбор «высвечивающихся» друзей в соцсети.