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Главные новости Пермского края
12:17  21 января 2018 3

Депутат Госдумы Игорь Сапко объявил войну Facebook

Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, сапко игорь
Игорь Сапко борется с алгоритмами FacebookФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат Госдумы, экс-мэр Перми Игорь Сапко считает, что Facebook работает через алгоритмы. Чтобы убедиться в этом, он предложил своим подписчикам вместе провести эксперимент.

Сапко отметил, что на своей странице в соцсети в ленте новостей он постоянно видит одних и тех же друзей. «Давайте сделаем простой тест с вашей помощью. Если вы видите меня, пожалуйста, сделайте мне комментарий, просто „привет“, простое сообщение или ваш любимый смайлик! Чем больше у вас взаимодействия с людьми, тем больше друзей появляется в вашей ленте новостей. В противном случае Facebook показывает вам только тех, с кем вы общались последние несколько дней», — пишет парламентарий на своей странице в Facebook.

Сапко утверждает, что Facebook помещает пользователей, которые редко посещают соцсеть, в вакуум и лишает взаимодействия с подписчиками. «Обновите и вы свою ленту!» — призывает депутат.

Отметим, что у Игоря Сапко в подписчиках около двух тысяч друзей. Если на его просьбу откликнутся хотя бы половина, то депутат сможет вычислить, как на самом деле идет отбор «высвечивающихся» друзей в соцсети.

Нина Калинина
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