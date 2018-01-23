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23 января 2018
Главные новости Свердловской области
19:13  23 января 2018 0

В 2017 году в Свердловской области оказалось меньше героев, чем в Челябинске, Тюмени и даже Югре. Главный герой — оппозиционер, проигравший губернаторские выборы

Конференция Свердловского регионального отделения партии
Эксперты «ФедералПресс» посчитали Дмитрия Ионина политическим героем Свердловской областиФото: Анна Майорова © URA.RU

Номинантами на получение ежегодной премии «Итоги года Урала и Сибири», которая будет вручена 26 января в Тюмени (впервые — не в Екатеринбурге), стали 27 свердловчан и среднеуральских проектов. Сегодня в уральской столице оглашением свердловских списков представители учредителя премии — медиахолдинга «ФедералПресс» — завершили презентацию номинантов, которую проводили в каждом регионе Уральского федерального округа.

По числу представленных кандидатов Свердловская область занимает четвертое место, уступая Югре, Челябинской и Тюменской областям. Всего в 20 номинациях выдвинут 221 номинант. Ни один губернатор в номинации не указан: включение высшего должностного лица субъекта РФ автоматически убивает интригу. Кто еще может соревноваться с руководителем, имеющим мандат доверия от президента страны и населения вверенной ему территории?

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Лидером по числу номинаций стал депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин. Он претендует на статус «Дебют года», «Оппозиционер года» и «Оратор». В первой конкуренцию ему могут составить депутат свердловского Заксобрания, координатор «Единой России» в Екатеринбурге Михаил Клименко и недавно назначенный областным министром здравоохранения Андрей Цветков. А в последней — вице-губернатор области Александр Высокинский (который также заявлен в номинации «лоббист»), мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (вдобавок претендующий на «Оппозиционера года»), сенатор Эдуард Россель и экс-председатель свердловского правительства Алексей Воробьев.

Первый вице-губернатор региона Владимир Тунгусов упомянут лишь однажды — в номинации «Идеолог года», где также номинированы его коллеги из других регионов. «Парламентариями года» могут стать депутат Госдумы Андрей Альшевских, спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина и сенатор Аркадий Чернецкий. «Дипломатом года» — уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«PR-компанией года» в Свердловской области назвали заявку Екатеринбурга на проведение международной выставки ЭКСПО 2025. Последнее слово блогера Руслана Соколовского на судебном процессе по делу о «ловце покемонов в храме» эксперты премии посчитали достойным номинировать на «Заявление года».

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«Альянсом года» может стать сотрудничество Фонда Святой Екатерины с масштабными мероприятиями: Ночь музыки, Уральский медиафорум и так далее.

В номинации «Стратегия года» Свердловская область упоминается трижды. Региональное правительство может получить приз за программу «Пятилетка развития», экс-министр международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев — за визит в регион самой большой в истории делегации из Чехии, а основной владелец «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев — за развитие ГК «Атомстройкомплекс» (и это при том, что в номинации «Заявление года» участвует начальник «Уралуправавтодора» Алексей Борисов, раскритиковавший работу компании на площади 1905 года в Екатеринбурге).

«Лоббистом года» в экономике эксперты премии могут назвать владельца Русской медной компании Игоря Алтушкина — за инициативу строительства храма Святой Екатерины. В числе социальных проектов от Свердловской области значатся Уральская ассоциация беженцев и Фонд помощи людям с особенностями в развитии и ментальным инвалидам «Особые люди», учредителем которого является Татьяна Флеганова.

Поддержку премии традиционно оказывает аппарат полномочного представителя президента в УрФО. Особенностью предстоящей церемонии стала поддержка губернатора Тюменской области. Премия вручается в 11-й раз.

Александр Пономарев
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