Сергей Доктор прошел путь от ведущего инженера цеха капитального ремонта скважин до руководителя
Генеральный директор компании «Газпромнефть-Хантос» Сергей Доктор пошел на повышение. Он получил пост директора дирекции по добычи в головной компании «Газпром нефть».
Временно исполняющим обязанности директора ООО«Газпромнефть-Хантос» назначен главный инженер предприятия Михаил Черевко. Об этом «URA.RU» сообщил начальник управления корпоративных коммуникаций компании Евгений Родионов.
Стоит отметить, что Сергей Доктор проработал на посту директора дочернего предприятия «Газпром нефти» более 6 лет. Теперь он заменит бывшего директора дирекции Александа Жагрина, скоропостижно скончавшегося в Санкт-Петербурге в декабре 2017 года.