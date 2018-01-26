{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 января 2018
Главные новости Свердловской области
11:19  26 января 2018 6

Свердловский чиновник сбил журналиста. «Я уже снял побои, написал заявление». ВИДЕО

Заседение комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской гордумы. Екатеринбург, оператор, видеокамера, телекамера, телевидение, четвертый канал
Сам наезд на оператора на видео не зафиксированФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель главы администрации Каменского городского округа Алексей Кокшаров совершил наезд на оператора местной телекомпании «КРИК-ТВ» Евгения Русских. Инцидент произошел, когда журналисты снимали сюжет о коммунальной аварии в поселке Мартюш.

В распоряжении «URA.RU» оказалось видео с места происшествия. На нем журналист «КРИК-ТВ» вместе с оператором пытаются взять комментарий у председателя Думы Каменского городского округа Валерия Чемезова, которого они встретили на улице. Диалог происходит на повышенных тонах.

Статья по теме
Как уральцы живут трое суток без отопления. На улице — минус 30

— Что случилось?! Вы же депутат. Вы что, не хотите перед народом отчитываться? Вы хотите, чтобы вас больше не избрали? Вы должностное лицо, есть закон о СМИ, будьте добры, ответьте, — преследует Чемезова журналист.

— Когда трезвым будете, тогда и будем разговаривать, — отвечает спикер думы.

— Вы что, мне анализ делали? — не унимается корреспондент, продолжая осыпать депутата вопросами. — Кто контролировал подрядчика? Кто деньги с народа собирал? Почему тендер выиграла фирма, которая не обслуживала сети?

Так и не получив ответа, уже журналист телекомпании начинает обвинять Чемезова в употреблении спиртного: «Вы нетрезвый? Вы в нетрезвом виде? Трезвый депутат так себя не ведет».

— Что, на морозе жахнуть пришлось? — слышится голос оператора на заднем плане.

— Уважаемый, я бы на вашем месте под стол провалился, — не унимается корреспондент. — Статья 47 закона о СМИ. Мы вам сделали устный запрос. Мне что, в прокуратуру это видео отправить? А может, вам рюмочку налить, Виталий Иванович?

Дальше на видео к Чемезову подходит замглавы администрации Каменского городского округа Алексей Кокшаров. Он берет спикера под руки и сажает в автомобиль Volvo XC-90 (гос.номер м090ку96). Оператор «КРИК-ТВ» встает перед капотом машины и продолжает снимать. Кокшаров начинает движение: сначала сдает назад, потом едет вперед. Слышится глухой тычок и голос оператора: «Э-э-э. Тротуар же. Вы че. Вы на меня наехали. ГАИ вызываем». Сам наезд на оператора на видео не зафиксирован.

В беседе с «URA.RU» Евгений Русских сообщил, что в ГАИ ему посоветовали обратиться в полицию. «Я уже снял побои, написал заявление», — говорит Русских. В межмуниципальном отделе МВД России «Каменск-Уральский» подтвердили факт подачи заявления. Связаться с Валерием Чемезовым агентству не удалось: он не отвечает на звонки. Замглавы администрации Каменского городского округа Алексей Кокшаров также оказался недоступен.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров