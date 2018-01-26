11:19 26 января 2018 6

Сам наезд на оператора на видео не зафиксирован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель главы администрации Каменского городского округа Алексей Кокшаров совершил наезд на оператора местной телекомпании «КРИК-ТВ» Евгения Русских. Инцидент произошел, когда журналисты снимали сюжет о коммунальной аварии в поселке Мартюш.

В распоряжении «URA.RU» оказалось видео с места происшествия. На нем журналист «КРИК-ТВ» вместе с оператором пытаются взять комментарий у председателя Думы Каменского городского округа Валерия Чемезова, которого они встретили на улице. Диалог происходит на повышенных тонах.

— Что случилось?! Вы же депутат. Вы что, не хотите перед народом отчитываться? Вы хотите, чтобы вас больше не избрали? Вы должностное лицо, есть закон о СМИ, будьте добры, ответьте, — преследует Чемезова журналист.

— Когда трезвым будете, тогда и будем разговаривать, — отвечает спикер думы.

— Вы что, мне анализ делали? — не унимается корреспондент, продолжая осыпать депутата вопросами. — Кто контролировал подрядчика? Кто деньги с народа собирал? Почему тендер выиграла фирма, которая не обслуживала сети?

Так и не получив ответа, уже журналист телекомпании начинает обвинять Чемезова в употреблении спиртного: «Вы нетрезвый? Вы в нетрезвом виде? Трезвый депутат так себя не ведет».

— Что, на морозе жахнуть пришлось? — слышится голос оператора на заднем плане.

— Уважаемый, я бы на вашем месте под стол провалился, — не унимается корреспондент. — Статья 47 закона о СМИ. Мы вам сделали устный запрос. Мне что, в прокуратуру это видео отправить? А может, вам рюмочку налить, Виталий Иванович?

Дальше на видео к Чемезову подходит замглавы администрации Каменского городского округа Алексей Кокшаров. Он берет спикера под руки и сажает в автомобиль Volvo XC-90 (гос.номер м090ку96). Оператор «КРИК-ТВ» встает перед капотом машины и продолжает снимать. Кокшаров начинает движение: сначала сдает назад, потом едет вперед. Слышится глухой тычок и голос оператора: «Э-э-э. Тротуар же. Вы че. Вы на меня наехали. ГАИ вызываем». Сам наезд на оператора на видео не зафиксирован.

В беседе с «URA.RU» Евгений Русских сообщил, что в ГАИ ему посоветовали обратиться в полицию. «Я уже снял побои, написал заявление», — говорит Русских. В межмуниципальном отделе МВД России «Каменск-Уральский» подтвердили факт подачи заявления. Связаться с Валерием Чемезовым агентству не удалось: он не отвечает на звонки. Замглавы администрации Каменского городского округа Алексей Кокшаров также оказался недоступен.