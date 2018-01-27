Усилившийся ветер «сломал» расписание в московских аэропортах

05:29 27 января 2018 0

Авиаторы предпочитают не рисковать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 50 авиарейсов были задержаны в аэропортах Москвы в связи с резким ухудшением погодных условий. Из-за сильного ветра в столице объявлен желтый уровень опасности.

Как сообщает Nation News, только в Домодедово было отменено 12 рейсов, еще девять задержаны. В то же время в Шереметьево задержаны 17 рейсов, во Внуково один рейс отменен и десять задержаны. Причиной стало усиление ветра, о котором накануне предупреждали оперативные и метеослужбы. Порывы ветра в регионе могут достигать 17 метров в секунду, передает телеканал 360.

Отметим, погодные условия не в первый раз становятся причиной «воздушных заторов». Как писало «URA.RU», в начале января в аэропортах Москвы из-за сильного снегопада были задержаны более 20 рейсов.