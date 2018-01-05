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05 января 2018
Главные новости Москвы
13:07  05 января 2018 0

Из-за снегопада в аэропортах Москвы задержаны более 20 рейсов

Виды Екатеринбурга, аэропорт кольцово, самолет, техобслуживание
Из-за снега отменяются десятки рейсов (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропортах Москвы из-за сильного снегопада задержаны более 20 рейсов. Несмотря на сложные погодные условия «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» пока продолжают работу, рейсы принимаются и отправляются в штатном режиме.

В авиадиспетчерских службах уточнили, что из-за несвоевременного прибытия самолетов на разворотных рейсах возможны задержки, так как решение о посадке принимают командиры воздушных судов, пишет «Интерфакс». В воздушных гаванях пояснили, что взлетно-посадочные полосы регулярно чистят от снега, а самолеты обрабатывают специальными жидкостями против обледенения.

Между тем, по данным сервиса «Яндекс-расписание», в столичных аэропортах задержаны 25 рейсов, еще девять отменены. В том числе задерживается вылет 12 самолетов в «Шереметьево», восьми во «Внуково» и пяти в «Домодедово». Кроме того, еще девять рейсов в «Домодедово» отменены.

Валерия Романова
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