Из-за снегопада в аэропортах Москвы задержаны более 20 рейсов

В аэропортах Москвы из-за сильного снегопада задержаны более 20 рейсов. Несмотря на сложные погодные условия «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» пока продолжают работу, рейсы принимаются и отправляются в штатном режиме.
В авиадиспетчерских службах уточнили, что из-за несвоевременного прибытия самолетов на разворотных рейсах возможны задержки, так как решение о посадке принимают командиры воздушных судов, пишет «Интерфакс». В воздушных гаванях пояснили, что взлетно-посадочные полосы регулярно чистят от снега, а самолеты обрабатывают специальными жидкостями против обледенения.
Между тем, по данным сервиса «Яндекс-расписание», в столичных аэропортах задержаны 25 рейсов, еще девять отменены. В том числе задерживается вылет 12 самолетов в «Шереметьево», восьми во «Внуково» и пяти в «Домодедово». Кроме того, еще девять рейсов в «Домодедово» отменены.