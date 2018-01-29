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29 января 2018
15:53  29 января 2018 3

Малахов устроил новую сенсацию насчет изнасиловании Шурыгиной

Телеведущий оказался на стороне молодого человекаФото: Андрей Малахов, Instagram

Телеведущий Андрей Малахов поделился новыми фактами об изнасиловании Дианы Шурыгиной. Ведущий программы «Прямой эфир» признался, что ему трудно сохранять нейтралитет — он верит в невиновность «отсидевшего» Сергея Семенова.

«Я вижу, как мне доверяют мама и сестра бывшего арестанта. Да и то, что первое телевизионное интервью после выхода из колонии Сергей дал именно моей программе, говорит о многом. А своеобразного поведения пострадавшей девушки я до сих пор не понимаю. Но я журналист и не могу раздавать эмоциональные оценки, поэтому сейчас выношу на ваш суд новые факты и свидетельства», — приводят слова Малахова «Дни.ру». Ведущий рассказал, что у интимной близости Шурыгиной и Семенова есть свидетель — подруга осужденного молодого человека. Она утверждала, что секс происходил по обоюдному желанию.

«Я случайно заглянула в комнату — не знала, что там кто-то есть, и увидела, как Диана и Сергей занимаются сексом, при этом он лежал на кровати, а она была сверху и сама проявляла активность. Трудно предположить, что Диану кто-то насиловал таким образом. Потом приехал ее отец, и я лично наблюдала, как он ударил дочь по лицу, посадил в машину и увез. А потом эти побои приписали Сергею», — поделилась девушка.

Также Малахов выяснил, что Семенов, несмотря на освобождение по УДО, не может полностью насладиться свободой. Полтора года он должен передвигаться только в пределах места жительства по прописке (в деревне у бабушки), а также не сможет восстановиться в вузе и устроиться на работу. Помимо прочего, молодого человека снова хотят посадить за решетку — внучка актера Олега Стриженова Александра Холошина собирает для этого подписи. При этом старшая сестра Семенова, Екатерина, хочет обратиться в Европейский суд, чтобы его судимость аннулировали, и наказать Шурыгину за клевету.

Напомним, история об изнасиловании на «вписке» тогда еще несовершеннолетней Дианы Шурыгиной стала известна благодаря программе «Пусть говорят», куда девушка пришла рассказать о своей проблеме. История вызвала широкий общественный резонанс. Осужденный на восемь лет за изнасилование Шурыгиной Сергей Семенов вышел на свободу через год после заключения по УДО, писало «URA.RU».

Отметим, ранее в Голландии объявили о скором запуске приложения, которое поможет избежать шантажа и неоправданных заявлений об изнасиловании, напоминает «Федеральное агентство новостей». Оно позволит пользователям перед сексом заключать специальный договор о добровольном согласии партнеров.

Ксения Томашова
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