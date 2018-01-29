Самолет китайских ВВС разбился во время тренировочного полета. ВИДЕО

При ударе о землю самолет взорвался и сгорел
На юге КНР, возле города Сйуян в провинции Гуйчжоу, разбился военно-транспортный самолет военно-воздушных сил страны. Выяснилось, что катастрофа произошла во время учебного полета.
На месте крушения проводится спасательная операция, сообщает телеканал 360. Масштаб разрушений и количество жертв также пока неизвестны, передает «Федеральная служба новостей».
Видео: BNL NEWS, twitter
Как писало «URA.RU», ранее в Приполярье разбился самолет с чиновниками и полицейскими на борту. По предварительной версии, при взлете пропала тяга и произошло сваливание. Самолет выкатился за пределы полосы и упал через несколько секунд после взлета.