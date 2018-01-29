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30 января 2018
29 января 2018
18:59  29 января 2018 0

Самолет китайских ВВС разбился во время тренировочного полета. ВИДЕО

При ударе о землю самолет взорвался и сгорелФото: UA NEWS, twitter

На юге КНР, возле города Сйуян в провинции Гуйчжоу, разбился военно-транспортный самолет военно-воздушных сил страны. Выяснилось, что катастрофа произошла во время учебного полета.

На месте крушения проводится спасательная операция, сообщает телеканал 360. Масштаб разрушений и количество жертв также пока неизвестны, передает «Федеральная служба новостей».

Видео: BNL NEWS, twitter

Как писало «URA.RU», ранее в Приполярье разбился самолет с чиновниками и полицейскими на борту. По предварительной версии, при взлете пропала тяга и произошло сваливание. Самолет выкатился за пределы полосы и упал через несколько секунд после взлета.

Александр Лукманов
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