В Екатеринбурге эвакуировали все спортивные арены из-за угрозы взрыва

Неизвестный сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах сразу в четырех крупных спортивных объектах Екатеринбурга.
В данный момент силовики проверяют Дворец спорта «Уралец», спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец», ДИВС и спортивную площадку возле Центра культуры на ВИЗе. Как сообщил «URA.RU» источник в экстренных службах города, все спортивные мероприятия были сорваны, люди выведены на улицы.
Напомним, ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в центральной городской больнице № 1 на улице Декабристов. Однако эвакуация пациентов в учреждении не проводилась: как пояснили врачи, у них слишком много лежачих больных. Также 29 января в Москве из-за тревожного звонка были эвакуированы здания Госдумы и Совета Федерации.