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29 января 2018
Главные новости Свердловской области
11:51  29 января 2018 0

«Всех лежачих вынести невозможно». В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва оцепили больницу

Несмотря на угрозу медики продолжают работуФото: больница1.екатеринбург.рф

В полицию Екатеринбурга поступило сообщение о минировании центральной городской больницы № 1 на улице Декабристов. Территория больницы оцеплена полицией, приехали пожарные, скорая помощь. Специалисты осматривают помещения.

Однако при этом больница работает в обычном режиме, эвакуация не проводится. «У нас более 500 койко-мест, много лежачих больных. Всех вынести на улицу просто невозможно», — объяснили «URA.RU» в горбольнице №1.

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального срока наказания за «телефонный терроризм» с 5 до 10 лет лишения свободы. В частности, это связано с тем, что в предновогодние дни многие города вновь захлестнула волна ложных сообщений о минировании зданий. В Екатеринбурге 31 декабря были задержаны двое злоумышленников, из-за которых были эвакуированы жилой дом и метро.

Александр Лукманов
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