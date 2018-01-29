В полицию Екатеринбурга поступило сообщение о минировании центральной городской больницы № 1 на улице Декабристов. Территория больницы оцеплена полицией, приехали пожарные, скорая помощь. Специалисты осматривают помещения.
Однако при этом больница работает в обычном режиме, эвакуация не проводится. «У нас более 500 койко-мест, много лежачих больных. Всех вынести на улицу просто невозможно», — объяснили «URA.RU» в горбольнице №1.
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального срока наказания за «телефонный терроризм» с 5 до 10 лет лишения свободы. В частности, это связано с тем, что в предновогодние дни многие города вновь захлестнула волна ложных сообщений о минировании зданий. В Екатеринбурге 31 декабря были задержаны двое злоумышленников, из-за которых были эвакуированы жилой дом и метро.