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30 января 2018
29 января 2018
18:26  29 января 2018 4

Здания Госдумы и Совета Федерации эвакуировали из-за угрозы взрыва

Москва, разное., госдума, вечерняя москва, трафик
Звонок о «минировании» Госдумы поступил второй раз за деньФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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В столичную полицию поступили звонки о «минировании» зданий Совета Федераций и Госдумы. Из-за угрозы взрыва все люди были эвакуированы, на адреса приехали кинологи, проходят проверки.

Сообщение о минировании здания Госдумы на улице Охотный Ряд, 1 поступило уже второй раз за день, сообщает RT. Помимо прочего, неизвестный сообщил о взрывчатке, заложенной в управах «Соколиная Гора», «Теплый Стан», «Академический», «Обручевский», «Коньково», «Хорошево-Мневники», а также по адресу ул. Воздвиженка, 4/1. Ранее такой же анонимный звонок поступил на общий телефон Москомархитектуры, пишет «Газета.ru», после чего из здания эвакуировали сотрудников и ожидали приезда саперов.

Ранее «URA.RU» информировало, что президент России Владимир Путин ужесточил наказание за «телефонный терроризм». Согласно документу, максимальный срок наказания для таких нарушителей увеличился с 5 до 10 лет лишения свободы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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