12:55 01 февраля 2018 5

Темникова балует подписчиков снимками с отдыха ФОТО: Елена Темникова, Instagram

Уроженка Кургана, певица Елена Темникова, призналась, что ей ужасно повезло на Мальдивах. Об исполнении заветного желания экс-участница группы «Серебро» рассказала на своей странице в Instagram.

Видео с отдыха на островах в Индийском океане Темникова сопроводила подписью: «Ребята, я мечтала об этом. Загадала желание, чтоб мне встретилась черепаха. Ибо это везение». На кадрах, снятых супругом занимающейся дайвингом певицы, видно, как она встречает под водой огромную черепаху. Они некоторое время плывут рядом.

Поклонники оценили подводное приключение Темниковой. «Это потрясающе… Как же это красиво… Завораживает аж… Круто как!.. Какая сладкая черепашка! Неагрессивная и красивая», — пишут восхищенные пользователи.

Елена Темникова была подопечной продюсера Максима Фадеева, выходца из Кургана. Она бывшая вокалистка созданной им группы «Серебро». Как рассказывала певица, ее мучили кошмары, после того как она покинула коллектив. Сейчас она проводит отпуск на Мальдивах, радуя поклонников в Instagram пикантными снимками.