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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Челябинской области
14:11  01 февраля 2018 0

Челябинцы запустили уникальное для России производство

ЧТПЗ Челябинск, трубы, цех, чтпз
Группа ЧТПЗ начала производить первые отечественные трубы для дизельных двигателейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа ЧТПЗ первой в России разработала высокоточные трубы для двигателей внутреннего сгорания. Теперь их производят на Первоуральском новотрубном заводе.

Новая разработка ЧТПЗ предназначена для топливных систем дизельных двигателей типа Common Rail. Основные ее покупатели — автомобильные и судостроительные предприятия, а также компании из отрасли транспортного машиностроения. Первым заказчиком стал Алтайский завод прецизионных изделий.

«Трубы для топливных систем типа Common Rail ранее не производились в России. Группа ЧТПЗ запустила производство продукции, которая не уступает по техническим характеристикам импортным аналогам», — рассказал технический директор группы ЧТПЗ Кирилл Никитин. По его словам, новая разработка поможет удовлетворить потребность российских предприятий в компонентах современных дизельных двигателей.

Дарья Корчак
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