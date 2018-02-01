Челябинцы запустили уникальное для России производство

Группа ЧТПЗ первой в России разработала высокоточные трубы для двигателей внутреннего сгорания. Теперь их производят на Первоуральском новотрубном заводе.
Новая разработка ЧТПЗ предназначена для топливных систем дизельных двигателей типа Common Rail. Основные ее покупатели — автомобильные и судостроительные предприятия, а также компании из отрасли транспортного машиностроения. Первым заказчиком стал Алтайский завод прецизионных изделий.
«Трубы для топливных систем типа Common Rail ранее не производились в России. Группа ЧТПЗ запустила производство продукции, которая не уступает по техническим характеристикам импортным аналогам», — рассказал технический директор группы ЧТПЗ Кирилл Никитин. По его словам, новая разработка поможет удовлетворить потребность российских предприятий в компонентах современных дизельных двигателей.