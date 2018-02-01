В Екатеринбурге водитель трамвая отобрала у школьника портфель и уехала

20:11 01 февраля 2018 3

Водитель решила, что дети хулиганят (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге водителю трамвая показалось, что на улице хулиганят дети. Она остановила транспорт, отобрала у одного из детей портфель и поехала дальше.

Мама ученика 2-го класса Татьяна рассказала, что сын с приятелем стоял около остановки «Дворец спорта». В этот момент кто-то кинул на рельсы снежный ком. Когда подъехал трамвай №32, водитель решила, что дети хулиганят, и сказала им: «Ну, раз вы играете, я с вами тоже поиграю». Забрала у ребенка портфель, села в трамвай и уехала. Мальчик после случившегося еще некоторое время ходил по улице и искал портфель — думал, может, водитель трамвая его по дороге выбросила, сообщает РИА «Новый день».

После инцидента ребенок проплакал пять часов. В портфеле были школьные учебники и тетради, а телефон, ключи и кошелек были в другом месте. Сейчас мать школьника написала заявление в полицию, по данному факту проводится проверка.

История разошлась по соцсетям. Одному из тех, кто репостнул текст, позицию мэрии представил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов — в личной переписке, но с уточнением, что это официальная позиция. «Родители не разобрались в ситуации. Ехал трамвай. На пути дрались или играли дети. Водитель был вынужден остановить трамвай, сделать замечание детям. Они убежали, но портфель остался лежать. Первая реакция водителя — не оставлять портфель, когда дети его бросили. Забрала с собой. Благодаря вагоновожатой он остался в сохранности. Сейчас в деле разбираются правоохранительные органы, водитель пояснил им всю суть произошедшего», — заявил Анатолий Карманов.

Маму с сыном уже приглашали в отделение полиции, где мальчик рассказал о ситуации. В полиции матери сказали, что вагоновожатого уже нашли. При этом сумку все еще не вернули, а из ТТУ женщине никто не звонил. Татьяне уже намекнули, что ее могут наказать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: ребенок на улице был без взрослых.

В последнее время по всей стране участились инциденты с участием работников общественного транспорта. В Перми кондуктор буквально вытолкала ребенка из автобуса, хотя у него был с собой проездной. Тюменский кондуктор высадил школьницу на мороз из-за пяти рублей. В ХМАО кондуктор высадила инвалида-колясочницу на мороз. Женщина оказалась в больнице. В Новокузнецке кондуктор не принял у ребенка транспортную карту, в результате чего 11-летней девочке пришлось добираться по 35-градусному морозу до дома пешком. В Кургане кондуктор высадил пассажиров со сторублевками на мороз. В результате Минтранс РФ разработал и передал на рассмотрение правительства поправки в действующее законодательство, в соответствии с которым кондукторам будет запрещено высаживать безбилетных пассажиров, если складывающаяся обстановка может нести реальную угрозу жизни и здоровью.