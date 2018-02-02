21:20 02 февраля 2018 4

Учебно-тренировочные сборы и мастер-классы будут проводиться в разных городах России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фигуристка из Екатеринбурга, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая открыла собственную академию фигурного катания. Информация об этом появилась на странице спортсменки во «ВКонтакте».

В «Академии Чемпионов Ильиных-Липницкой» смогут заниматься как дети, так и взрослые. Главный офис спортцентра находится в Москве, а учебно-тренировочные сборы и мастер-классы будут проводиться в разных городах России. Как следует из поста в соцсети, первые сборы пройдут в Старице Тверской области в марте. Помимо Липницкой, тренерами выступят олимпийская чемпионка 2014 года Елена Ильиных и серебряный призер зимних юношеских Олимпийских игр Максим Мирошкин.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Юлия Липницкая ушла из большого спорта. Причиной завершения карьеры стало состояние здоровья спортсменки: девушка заболела анорексией, после чего три месяца лечилась в Европе. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала эту информацию. По информации RT, спортсменка призвала не судить Липницкую, ведь «у каждого своя судьба».

Как отмечает сайт «Подмосковье сегодня», фигурное катание — дорогое удовольствие. Это обусловлено, во-первых, сложностью создания и поддержания в соответствующем состоянии искусственного льда, а во-вторых, стоимостью пошива костюмов для выступлений.