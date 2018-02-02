{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 февраля 2018
02 февраля 2018
21:20  02 февраля 2018 4

Юлия Липницкая открыла собственную академию фигурного катания

Пресс-конференция с Юлией Липницкой в Интерфаксе. Екатеринбург, липницкая юлия
Учебно-тренировочные сборы и мастер-классы будут проводиться в разных городах РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фигуристка из Екатеринбурга, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая открыла собственную академию фигурного катания. Информация об этом появилась на странице спортсменки во «ВКонтакте».

В «Академии Чемпионов Ильиных-Липницкой» смогут заниматься как дети, так и взрослые. Главный офис спортцентра находится в Москве, а учебно-тренировочные сборы и мастер-классы будут проводиться в разных городах России. Как следует из поста в соцсети, первые сборы пройдут в Старице Тверской области в марте. Помимо Липницкой, тренерами выступят олимпийская чемпионка 2014 года Елена Ильиных и серебряный призер зимних юношеских Олимпийских игр Максим Мирошкин.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Юлия Липницкая ушла из большого спорта. Причиной завершения карьеры стало состояние здоровья спортсменки: девушка заболела анорексией, после чего три месяца лечилась в Европе. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала эту информацию. По информации RT, спортсменка призвала не судить Липницкую, ведь «у каждого своя судьба».

Как отмечает сайт «Подмосковье сегодня», фигурное катание — дорогое удовольствие. Это обусловлено, во-первых, сложностью создания и поддержания в соответствующем состоянии искусственного льда, а во-вторых, стоимостью пошива костюмов для выступлений.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров