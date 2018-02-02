22:00 02 февраля 2018 1

Владельцам нескольких квартир все квитанции будут приходить на один адрес Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Свердловской области теперь могут получать квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг «лично в руки», то есть по фактическому месту нахождения. Перейти на новый формат работы расчетного центра предложили в «Региональном информационном центре» (ОАО «РИЦ») из-за обращений клиентов.

Изменения коснутся, например, собственников двух и более квартир, которые не всегда могут вовремя забрать квитанцию и заплатить за ресурс. «Не могут же они жить сразу по всем адресам. Мы пошли навстречу таким потребителям — теперь они получают платежки там, где им удобно. Мы уверены, что услуга будет востребована, сейчас главное — проинформировать о новой возможности», — сообщила генеральный директор ОАО «РИЦ» Любовь Трошина.

Первыми новой услугой воспользовались жители Артемовского и Кировграда — инициатива по изменению адреса доставки исходила именно от них. Сейчас география расширена и потребители любой из территорий, обслуживаемых «РИЦ», могут получить квитанции по фактическому месту проживания независимо от прописки. Для этого нужно написать заявление оператору об изменении «почтового ящика». Но есть одно условие — новый адрес доставки не должен выходить за пределы территориальной единицы, в которой находится квартира. Например, собственник жилья в Артемовском не сможет получать квитанцию в Екатеринбурге.