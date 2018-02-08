19:26 08 февраля 2018 0

Депутат Смолин разозлил модератора группы в FB своим обманом. От расправы его спас одноклассник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Екатеринбургской гордумы от «Справедливой России» Александр Смолин стал фигурантом странной онлайн-истории. Утром в четверг, 8 февраля, его исключили из общедоступной группы в Facebook «Мой любимый Екатеринбург», подписчиками в которой являются более 22 тысяч пользователей.

Модератор Леонтий Рубинштейн поставил в укор Смолину несоблюдение правил. «Участник группы Александр Смолин удален из группы за неоднократные публикации, не соответствующие правилам группы. Кроме того, сегодня он три раза пытался опубликовать чужой снимок, выдавая его за свой. Подтверждающая это переписка есть у меня в мессенджере. Некрасивое поведение депутата Городской Думы! Прощайте, Александр Сергеевич! Проявляйте свою энергию в реальных депутатских делах, а не в пустых публикациях в этой группе!» — пояснил свои действия модератор.

В обсуждении к посту выяснилось, что Смолин попутно злоупотребил доверием сообщества, выдав за свою собственную фотографию ночного Екатеринбурга авторства Александра Туманова. Посты депутата в большинстве своем представляли публикацию тех или иных проблемных участков в Екатеринбурге, но не решение обозначенных проблем.

Через несколько часов эта публикация была удалена другим модератором группы Вадимом Коноваловым, а его брат Олег Коновалов восстановил Александра Смолина среди подписчиков без обозначения причин. На вопросы «URA.RU» модераторы пока не ответили, но известно, что один из них — бывший одноклассник Смолина.

Смолин признался, что пишет посты в сообщества не сам — доверяет помощнице. «Иногда мы освещаем гололедицу или борьбу с нелегальной торговлей, а модераторам это не нравится, стрессы и нервы — это не для них. Здесь получается определенная цензура, поскольку задача модератора, видимо, освещать только светлое и доброе, белочек и ласточек. Мы стараемся сделать жизнь людей лучше, и люди это живо обсуждают. В целом взгляды у нас сходятся — мы все за красоту и гармонию. Но иногда надо подождать, чтобы их получить, нужно ставить задачи, в том числе подразумевающие борьбу с негативными явлениями», — пояснил свою позицию Смолин, заверив, что никаких коммерческих отношений с модераторами группы не имеет.

Беспокойство помощников Смолина и экстренные меры по возвращению его в группу, впрочем, можно объяснить: в сентябре 2018 года в Екатеринбурге пройдут выборы в городскую думу, и депутат, считающийся лояльным мэрии, намерен снова заявить о своих притязаниях на мандат.