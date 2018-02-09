{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 февраля 2018
08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Югры
13:36  09 февраля 2018 4

Югорская глубинка выступила против агломерации. Селяне не понимают, что она даст

Балки - временное жилье построенное в советское время. Сургут, временное жилье, новостройка, балок, поселок Взлетный
Деревни ХМАО против объединений с городамиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Удивительные результаты показывают данные соцопроса о создании агломераций в ХМАО, ссылка на который размещена на сайтах ряда муниципалитетов округа. Если верить показателям исследования, большая часть югорчан не хотят объединения территорий.

Больше респондентов, к примеру, считают, что создание агломераций не повысит уровень жизни и культуры в муниципалитетах. А объединение экономического потенциала также нецелесообразно, поскольку не повлияет на развитие территорий. Более того, больше половины участников опроса видят перспективу именно в проживании в малых городах и сельской местности ХМАО.

При этом больше половины участников опроса согласились, что между муниципалитетами Югры есть несоразмерное распределение ресурсов. Примечательно, что 49% проголосовавших указали, что проживают в Кондинском районе (депрессивная территория на западе ХМАО), поэтому социсследование не может претендовать на полную объективность — например, доля сургутян в этом опросе — порядка 6%.

Статья по теме
Югру поделят на восемь новых территорий

Согласно планам правительства, Кондинский район объединят с более финансово емким Ураем (один из опорных городов «ЛУКОЙЛа»). В комментариях к опросу встречается много негативных отзывов именно о такой агломерации. Жители района, например, говорят что действующий районный центр — поселок Междуреченский — станет при таком сценарии небольшой деревней.

Ранее губернатор Наталья Комарова дала поручение правительству ХМАО разработать необходимую нормативную базу для создания в Югре агломераций. В стратегии развития региона до 2030 года есть карта, в которой восемь таких объединений. Новое территориальное деление региона будет опираться и на данные социологических опросов.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров