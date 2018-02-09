Удивительные результаты показывают данные соцопроса о создании агломераций в ХМАО, ссылка на который размещена на сайтах ряда муниципалитетов округа. Если верить показателям исследования, большая часть югорчан не хотят объединения территорий.
Больше респондентов, к примеру, считают, что создание агломераций не повысит уровень жизни и культуры в муниципалитетах. А объединение экономического потенциала также нецелесообразно, поскольку не повлияет на развитие территорий. Более того, больше половины участников опроса видят перспективу именно в проживании в малых городах и сельской местности ХМАО.
При этом больше половины участников опроса согласились, что между муниципалитетами Югры есть несоразмерное распределение ресурсов. Примечательно, что 49% проголосовавших указали, что проживают в Кондинском районе (депрессивная территория на западе ХМАО), поэтому социсследование не может претендовать на полную объективность — например, доля сургутян в этом опросе — порядка 6%.
Согласно планам правительства, Кондинский район объединят с более финансово емким Ураем (один из опорных городов «ЛУКОЙЛа»). В комментариях к опросу встречается много негативных отзывов именно о такой агломерации. Жители района, например, говорят что действующий районный центр — поселок Междуреченский — станет при таком сценарии небольшой деревней.
Ранее губернатор Наталья Комарова дала поручение правительству ХМАО разработать необходимую нормативную базу для создания в Югре агломераций. В стратегии развития региона до 2030 года есть карта, в которой восемь таких объединений. Новое территориальное деление региона будет опираться и на данные социологических опросов.